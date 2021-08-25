Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Пользователи Сети смогут скачать на компьютер приложение «Звонки ВКонтакте». Информация об этом появилась в официальной группе соцсети.

VK.com Логотип «Вконтакте»

Как говорится в сообщении, приложение позволит общаться одновременно 2048 людям без лимита по времени. При этом пользователю не обязательно быть владельцем профиля «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «ВКонтакте» стала одним из официальных партнёров выставки gamescom в 2021 году. Зрители смогут следить за презентациями мероприятия в прямом эфире на русском языке.