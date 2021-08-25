Махачкала, 25 августа, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В Дагестане 25 августа обнаружили тело одного из пострадавших при сходе селя. Спасатели и волонтеры вели его поиск в течение двух суток. Живым обнаружить его не удалось.

Bankwatch Сель

«Спасатели нашли одного человека, которого унесло селевым потоком», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану Тамилы Газимагомедовой.

Всего в Левашинском районе селевые потоки смыли два автомобиля, в том числе грузовую «Газель» в селе Куппа, в которой находился 50-летний мужчина, и ВАЗ-2107, в которой были на тот момент женщина и ее сын. «Газель» была обнаружена в 300 метрах от моста в селении Куппа ниже по течению реки Казикум.

Кроме того, в Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина пропали без вести двое мужчин, один из которых был туристом из Москвы, другой — из Санкт-Петербурга.

Как сообщили ИА REGNUM 25 августа, для поисков пропавших людей привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

Читайте также: Автомобиль с людьми унесло селевым потоком в Дагестане