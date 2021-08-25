Тюмень, 25 августа, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Задержанный в Тюмени по подозрению в убийстве девятилетней школьницы Насти М. проживал по соседству. Об этом сообщает портал 72.ru.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

В квартире подозреваемого ведутся следственные действия. Вокруг собрались жители окрестных домов, которые требуют отдать им предполагаемого убийцу на самосуд.

Из собственных источников местные СМИ узнали, что подозреваемый в убийстве девочки ранее не был судим, и занимался изготовлением мебели. Он снимал квартиру в доме на Судостроителей, 40 — соседнем с домом № 38, в котором жила Настя М. При обыске у него в квартире якобы обнаружены соответствующие следы на ковре и провод, аналогичный тому, которым было связано тело убитой девочки.

Телеграм-канал «Тюмень №1» утверждает, что подозреваемый уже сознался в преступлении. Ранее предполагалось, что Настя М. стала жертвой маньяка, который, вероятно, орудует в Тюменской области на протяжении 24 лет. Однако источники канала сообщают, что подозреваемый не имеет отношения к детям, пропадавшим в регионе с 1997 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девятилетняя Настя М. пропала в тюмени 30 июня, 19 августа её тело было найдено у озера Оброчное.