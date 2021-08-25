Сан-Франциско, США, 25 августа, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Американская рок-группа Deerhoof представили второй сингл со своего предстоящего альбома «Actually, You Can». Коллектив выложил клип на новый сингл на своем YouTube-канале.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Группа описывает «Plant Thief» как «яростную рок-песню, отвечающую патриархальному миру, который питается неоплачиваемым трудом по уходу и матриархальными знаниями». «Actually, You Can» был спродюсирован самой группой и последует за прошлогодним альбомом каверов «Love-Lore», который был сиквелов «Future Teenage Cave Artists».