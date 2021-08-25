Киев, 25 августа, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Украинский политолог Виктор Таран призвал не обижаться на заявления президента Эстонии, сделанные в ходе визита на празднование дня независимости, в частности, о том, что страна в настоящий момент не готова к членству в ЕС.

Kremlin.ru Керсти Кальюлайд

Со своим комментарием эксперт выступил сегодня, 25 августа.

Эксперт сравнил эту ситуацию с тем, что люди не обижаются на зеркало, когда субботним утром смотрят в него после развеселой пятницы, поскольку зеркало лишь показывает реальное состояние и говорит правду.

«Вот и она сказала правду, как настоящий друг. Сейчас ни Украина, ни ЕС не готовы. И такая правда лучше, чем напыщенная неискренность немцев или французов», — заявил Таран.

Он считает, что заявления президента Эстонии — геополитическая реальность.

«От нее не надо прятаться. На нее не надо обижаться. Надо делать выводы. Но не истерические, делая заявления, почему мы не в ЕС и НАТО, а — глубинные и системные. Тогда все будет ‑ и ЕС, и НАТО, и создание альянса безопасности Межморья, где мы будем в одной континентальной конфигурации со странами Балтии и поляками», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что кроме прочего, глава Эстонии предложила Украине ждать членства в НАТО до «поворота истории», а также заявила, что эстонскому бизнесу не стоит инвестировать в экономику Украины, поскольку можно потерять деньги.