Кузнецова поддержала инициативы «Молодёжки ОНФ» по безопасности детства
Москва, 25 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум.
Вопросы безопасности детей обсудили в среду, 25 августа, Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова и участники команды «Молодёжка ОНФ» на площадке «Стратегия комплексной безопасности детства: молодежные инициативы». Встреча прошла в Санкт-Петербурге в рамках XVII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка.
С 2018 года аппарат Уполномоченного по правам ребенка и «Молодёжка ОНФ» проводят всероссийскую акцию «Безопасность детства». Добровольцы проверяют состояние городской и сельской инфраструктуры: состояние спортивных и игровых площадок, а также доступ к заброшенным и недостроенным зданиям, в подвалы и на крыши многоквартирных домов. Только с сентября 2020 года мониторинги по безопасности детства прошли в 69 субъектах страны. Всего Молодежкой ОНФ было проверено 6922 объекта.
Сегодня общественники озвучили ряд предложений, которые, по их мнению, должны быть включены в «Стратегию комплексной безопасности детства» и требуют скорейшей законодательной проработки. По видеосвязи с приветственным словом к собравшимся обратился член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.
Одна из главных инициатив «Молодёжки ОНФ», которую поддержала Анна Кузнецова, — установить жесткие временные рамки для сноса аварийных зданий, которые находятся в непосредственной близости с образовательными учреждениями. Участники встречи предложили обязать исполнительные органы власти демонтировать опасные «заброшенки» не позже, чем в течение года после признания их аварийными.
Еще одно предложение, связанное с темой заброшенных зданий, — обязать органы власти изымать земельные участки под недостроями, которые находятся в муниципальной или госсобственности. Сегодня в законе прописано, что местные власти «в праве», но не «обязаны» изымать такие участки, если земля муниципальная, а срок договора аренды истек. Поэтому в большинстве случаев приходится решать проблему только через суд. Так, в Омской области благодаря совместной работе «Молодёжки ОНФ» и Главного федерального инспектора по региону, а также при содействии Уполномоченного по правам ребенка удалось изъять землю под проблемным недостроем. Об этом рассказала участница команды в Омской области Анастасия Ерахтина.
Еще одна инициатива общественников — включить в СНиП пункт об обязательном наличии оборудованной детской площадкой придомовой территории, в расчете на количество квартир. Это позволит увеличить число площадок, как следствие — их доступность. Как показывают результаты мониторинга «Молодёжки ОНФ», большинство детских площадок были построены еще в «доперестроечный» период, а при строительстве новых микрорайонов площадки не предусматриваются вовсе или имеют размеры, которые несопоставимы с количеством жителей.
По итогам встречи за активное участие в акции «Безопасность детства» Анна Кузнецова поблагодарила и вручила подарки участникам команды «Молодёжки ОНФ»: Дмитрию Варанкину (Пермский край), Анастасии Ерахтиной (Омская область), Альфие Ахмадеевой (Кемеровская область) и Глебу Химичу (Красноярский край).