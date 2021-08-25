Москва, 25 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум.

Вопросы безопасности детей обсудили в среду, 25 августа, Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова и участники команды «Молодёжка ОНФ» на площадке «Стратегия комплексной безопасности детства: молодежные инициативы». Встреча прошла в Санкт-Петербурге в рамках XVII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка.

Светлана Шаповалова, ИА REGNUM Детство

«Когда «Молодёжка ОНФ» предложила продолжить акцию «Безопасность детства», сначала я подумала — хватит ли нам для это ресурсов. Но когда увидела результаты работы волонтеров в регионах, что участники «Молодёжки ОНФ» не просто направляют в контрольные ведомства результаты проверок и отчетов, а берут в руки кисточки, инструменты и сами исправляют все нарушения — это, конечно потрясло и меня, и многих. И мы решили не просто продолжить акцию, а сделать ее традиционной и разделить на летние и зимние сезоны», — отметила Анна Кузнецова.

С 2018 года аппарат Уполномоченного по правам ребенка и «Молодёжка ОНФ» проводят всероссийскую акцию «Безопасность детства». Добровольцы проверяют состояние городской и сельской инфраструктуры: состояние спортивных и игровых площадок, а также доступ к заброшенным и недостроенным зданиям, в подвалы и на крыши многоквартирных домов. Только с сентября 2020 года мониторинги по безопасности детства прошли в 69 субъектах страны. Всего Молодежкой ОНФ было проверено 6922 объекта.

Сегодня общественники озвучили ряд предложений, которые, по их мнению, должны быть включены в «Стратегию комплексной безопасности детства» и требуют скорейшей законодательной проработки. По видеосвязи с приветственным словом к собравшимся обратился член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

«Очень хотел быть сегодня с вами, но жизнь диктует свои правила. Сейчас нахожусь в Якутии, где мы формируем волонтерский корпус из 200 человек, которые будут помогать местным жителям. В рамках акции «Безопасность детства» вместе мы сделали немало доброго и полезного. Спасибо каждому партнеру акции и лично Анне Юрьевне Кузнецовой, с которыми мы вот уже несколько лет идем плечом к плечу. Убежден, наша работа и инициативы — действительно важны, они помогают защитить детей, а иногда и спасают от прямой опасности. За три года мы многое сделали, но еще осталось немало нерешенных проблем, которые требуют дальнейшей совместной работы», — отметил Игорь Кастюкевич.

Одна из главных инициатив «Молодёжки ОНФ», которую поддержала Анна Кузнецова, — установить жесткие временные рамки для сноса аварийных зданий, которые находятся в непосредственной близости с образовательными учреждениями. Участники встречи предложили обязать исполнительные органы власти демонтировать опасные «заброшенки» не позже, чем в течение года после признания их аварийными.

Еще одно предложение, связанное с темой заброшенных зданий, — обязать органы власти изымать земельные участки под недостроями, которые находятся в муниципальной или госсобственности. Сегодня в законе прописано, что местные власти «в праве», но не «обязаны» изымать такие участки, если земля муниципальная, а срок договора аренды истек. Поэтому в большинстве случаев приходится решать проблему только через суд. Так, в Омской области благодаря совместной работе «Молодёжки ОНФ» и Главного федерального инспектора по региону, а также при содействии Уполномоченного по правам ребенка удалось изъять землю под проблемным недостроем. Об этом рассказала участница команды в Омской области Анастасия Ерахтина.

«Когда мы говорим о недостроях, смотрим закон — все в нем написано и придраться не к чему. Есть возможность снести здание, передать его через решения судов или иные инструменты. Но по какой-то причине на местах нет достаточной мотивации. То есть это право во благо детей, которое обязаны использовать местные власти, порой пренебрегается. Я считаю, отличное предложение, подобные изменения нужно вносить, и мы готовы выйти с этой инициативой», — сказала Анна Кузнецова.

Еще одна инициатива общественников — включить в СНиП пункт об обязательном наличии оборудованной детской площадкой придомовой территории, в расчете на количество квартир. Это позволит увеличить число площадок, как следствие — их доступность. Как показывают результаты мониторинга «Молодёжки ОНФ», большинство детских площадок были построены еще в «доперестроечный» период, а при строительстве новых микрорайонов площадки не предусматриваются вовсе или имеют размеры, которые несопоставимы с количеством жителей.

По итогам встречи за активное участие в акции «Безопасность детства» Анна Кузнецова поблагодарила и вручила подарки участникам команды «Молодёжки ОНФ»: Дмитрию Варанкину (Пермский край), Анастасии Ерахтиной (Омская область), Альфие Ахмадеевой (Кемеровская область) и Глебу Химичу (Красноярский край).