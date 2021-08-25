Нижний Новгород, 25 августа, 2021, 18:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки площадь активного горения в лесах Нижегородской области сократилась на 58 гектаров — до 62 гектаров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Тушение пожара

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В настоящее время все силы брошены на борьбу с лесным пожаром на границе Мордовского заповедника и Нижегородской области. Работы осложняются сухой и ветреной погодой.

Тушение пожара продолжается в круглосуточном режиме, также проводится окарауливание территории, очаги пожара дотушивают и проливают, создаются минерализованные полосы.

В зоне пожара работают пять бортов авиации, три пожарных поезда, комплексы «Шквал» и «Водолей». В состав группировки сил и средств входит 1271 человек и 252 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. В Нижегородской области и Мордовии почти через две недели был введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования. Сейчас на территории обоих регионов продолжается тушение пожара.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 0:00 мск 25 августа на территории заповедника действовало два очага пожара, площадь, пройденная огнем, увеличилась до 9,95 тыс. гектаров. В лесах Нижегородской области всего шесть очагов пожара, огонь прошёл 366 гектаров.

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