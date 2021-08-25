Киев, 25 августа, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В Киеве двое полицейских похитили человека с целью вымогательства неправомерной выгоды, сообщила 25 августа городская прокуратура столицы Украины.

Mvs.gov.ua Полиция Украины

Согласно информации ведомства, сейчас полицейским сообщили о подозрении.

Как говорится в разъяснении прокуратуры, гражданин Украины, который ранее привлекался к уголовной ответственности, узнал о том, что его знакомый находится в розыске за мошенничество. Он договорился с двумя работниками полиции имитировать задержание своего знакомого, чтобы получить с него деньги за несообщение о его местонахождении правоохранителям, которые его разыскивают.

В конце апреля 2021 года указанные лица договорились о встрече с потерпевшим, в ходе заставили сесть в автомобиль одного из работников полиции, и потребовали заплатить им $10 тысяч.

В прокуратуре отметили, что сегодня, 25 августа, были проведены санкционированные обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.