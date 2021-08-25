Изучением пассажиропотока в Костроме займётся московская компания
Кострома, 25 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Работкой комплексной схемы транспорта и обследованием пассажиропотока в Костроме займётся московская компания. Конкурс, объявленный комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Костромы выиграло ООО «Центр Экономики Инфраструктуры». Начальная цена контракта составила 19 млн рублей, столичный поставщик предложил 17 млн 99 тысяч рублей.
По условиям договора в срок до 28 февраля 2022 года компания должна изучить дорожную инфраструктуру, способы и условия передвижения населения, соответствие действующих маршрутов спросу. Также поставщик обязуется собрать предложения по развитию и организации транспортной схемы города.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство автобусных маршрутов в Костроме по муниципальным контрактам обслуживают частные организации. Сеть общественного транспорта в областном центре не претерпевала глобальных изменений на протяжении последних пяти лет. Научно-исследовательская работа необходима для того, чтобы сформировать новые удобные маршруты и сформулировать требования для перевозчиков, с которыми впоследствии заключат долгосрочные пятилетние контракты. Срок действия старых контрактов с частниками заканчивается в сентябре 2021 года. После этого мэрия разыграет краткосрочные конкурсы на обслуживание маршрутов сроком на один год, чтобы дать исследователям время завершить работу.