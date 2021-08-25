Кострома, 25 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Работкой комплексной схемы транспорта и обследованием пассажиропотока в Костроме займётся московская компания. Конкурс, объявленный комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Костромы выиграло ООО «Центр Экономики Инфраструктуры». Начальная цена контракта составила 19 млн рублей, столичный поставщик предложил 17 млн 99 тысяч рублей.

Наталья Диева Остановка общественного транспорта

По условиям договора в срок до 28 февраля 2022 года компания должна изучить дорожную инфраструктуру, способы и условия передвижения населения, соответствие действующих маршрутов спросу. Также поставщик обязуется собрать предложения по развитию и организации транспортной схемы города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство автобусных маршрутов в Костроме по муниципальным контрактам обслуживают частные организации. Сеть общественного транспорта в областном центре не претерпевала глобальных изменений на протяжении последних пяти лет. Научно-исследовательская работа необходима для того, чтобы сформировать новые удобные маршруты и сформулировать требования для перевозчиков, с которыми впоследствии заключат долгосрочные пятилетние контракты. Срок действия старых контрактов с частниками заканчивается в сентябре 2021 года. После этого мэрия разыграет краткосрочные конкурсы на обслуживание маршрутов сроком на один год, чтобы дать исследователям время завершить работу.