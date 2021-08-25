Сыктывкар, 25 августа, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Власти Коми сняли запрет на работу кафе и ночных клубов Сыктывкара и Ухты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ночной клуб

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Поводом для снятия ограничений послужили многочисленные жалобы предпринимателей, терпящих убытки из-за простоя.

Напомним, запрет на работу ночных клубов в Ухте и Сыктывкаре был введен в конце июля из-за неблагоприятной эпидобстановки. Под запрет также попала работа заведений общепита, расположенных в торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 252 случая заболевания COVID-19.