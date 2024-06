Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш представила официальный трейлер своего предстоящего концертного фильма «Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles», который будет доступен для просмотра на Disney+ на следующей неделе, сообщает портал The Line Of Best Fit.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

Айлиш рассказала, что зрители увидят запись ее представления в филармонии Лос-Анджелеса, снятое режиссерами Робертом Родригесом и Патриком Осборном. Трейлер концерта предоставляет фанатам возможность увидеть некоторые сцены из сюжетной линии. Кинолента будет выпущена 3 сентября на площадке Disney+.

