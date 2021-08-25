Москва, 25 августа, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Небанковская кредитная организация «Мобильная карта» назначена Единым центром учёта перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов в России, сообщается 25 августа на официальном портале правовой информации.

Светлана Шаповалова Конные соревнования «Большого сибирского круга». С прошлого года барнаульские болельщики получили возможность делать ставки на тотализаторе

Соответствующим распоряжением, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, принимается предложение правительства «об определении общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации «Мобильная карта» единым центром учёта перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов».

Распоряжение ступит в силу 1 сентября 2021 года.

Как отмечает РБК, платёжная компания QIWI перестаёт быть одним из центров учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). До сих пор в России существовало два ЦУПИСа, принимавших электронные ставки от имени букмекерских контор и обрабатывают их платежи. «Мобильная карта» была оператором одного, QIWI — второго.