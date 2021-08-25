Путин назначил «Мобильную карту» единым оператором букмекерских ставок
Москва, 25 августа, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Небанковская кредитная организация «Мобильная карта» назначена Единым центром учёта перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов в России, сообщается 25 августа на официальном портале правовой информации.
Соответствующим распоряжением, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, принимается предложение правительства «об определении общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации «Мобильная карта» единым центром учёта перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов».
Распоряжение ступит в силу 1 сентября 2021 года.
Как отмечает РБК, платёжная компания QIWI перестаёт быть одним из центров учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). До сих пор в России существовало два ЦУПИСа, принимавших электронные ставки от имени букмекерских контор и обрабатывают их платежи. «Мобильная карта» была оператором одного, QIWI — второго.