Челябинск, 25 августа, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В минспорта Челябинской области очень рады за пловчиху Валерию Шабалину, которая 25 августа завоевала на Параолимпиаде в Токио первую золотую медаль для России и установила мировой рекорд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: pravmin.gov74.ru Валерия Шабалина

«Счёт золотым олимпийским медалям сборной России открыт! Важно отметить, что спортсменка не просто завоевала золотую медаль, а установила мировой рекорд», — напомнил министр Максим Соколов.

Тренером чемпионки является Татьяна Новикова. В активе Шабалиной уже 39 золотых медалей, завоёванных на различных соревнованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, на дистанции 100 м баттерфляем спортсменка установила новый мировой рекорд и завоевала золотую медаль.