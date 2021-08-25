Москва, 25 августа, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Исполнительница Полина Гагарина прокомментировала обвинения в «обесценивании» профессии каскадёра. Она опубликовала пост на эту тему в историях своего Instagram-аккаунта.

(сс) Okras Полина Гагарина

«Чтобы закрыть эту тему и не обесценивать ничей труд (что никогда не входило в мои правила), я хочу поблагодарить Свету Токарскую, которая исполняла трюк», — объяснила артистка. Гагарина также призвала своих поклонников «относиться к этой жизни с большей иронией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Полина Гагарина заявила, что сама выполняла опасный трюк в клипе на песню «Вчера». Гимнастка Карина Асмус обвинила певицу во лжи, считая, что она обесценивает труд каскадёров.