Лондон, 25 августа, 2021, 18:45 — ИА Регнум. На территории Британии за последние сутки зафиксировано около 36 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 августа правительство страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

За 24 часа заражение коронавирусом было выявлено у 35 847 человек. С учётом этих данных, общее число случаев заражения составило 6 590 747.

Кроме того, за сутки умерли 149 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее количество жертв эпидемии в Британии составляет 132 003 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии заявляют о вакцинации от коронавируса свыше 70% взрослого населения страны.