Киев, , 18:44 — REGNUM В Днепропетровске окружной административный суд отменил региональный статус русского языка, сообщают 25 августа местные СМИ.

Украинизация Цитата из м/ф «Как казаки кулеш варили». Реж. Владимир Дахно. 1967. СССР

В своем решении суд постановил, что ранее утвержденное решение Днепропетровского областного совета о поддержке языковой политики, согласно которому сохранялся региональный статус русского языка, является противоправным, поскольку противоречит действующему закону о государственном языке.

Это решение вступит в силу после того, как истечет срок подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела. В облсовете пока не сообщали, будут ли подать апелляцию.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в этом году аналогичные решения через суды были утверждены и в других областных центрах Украины. Так, в июле суд Николаева отменил региональный статус русского языка, в Харькове аналогичное решение было принято в мае.