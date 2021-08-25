Амстердам, 25 августа, 2021, 18:41 — ИА Регнум. 25 августа нидерландский ПСВ объявил о подписании нового контракта с 19-летним английским фланговым нападающим Нони Мадуэке. Соглашение рассчитано на четыре года до конца сезона 2024/25.

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Ранее журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщал об интересе к Мадуэке со стороны лондонского «Тоттенхэма».

Воспитанник «Тоттенхэма» перешел в ПСВ 1 июля 2018 года на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость английского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Мадуэке принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Также английский нападающий поучаствовал в разгроме «Аякса» в матче за Суперкубок Нидерландов 2021.