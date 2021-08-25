* запрещённая в России организация

25 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Пакистан и Турция, которые всегда исторически тесно сотрудничали, стали еще больше сближать свои позиции. Расчет прост: Китай стремится в Афганистан и готов поддержать региональную стабильность, в том числе и в Пакистане. Если учесть соперничество Китая с Индией, то напрашивается вывод, что афганская игра Анкары, выступление Пекина на стороне Пакистана могут означать, что у турецкой инициативы в Афганистане есть шансы на успех.

Станислав Тарасов, , 19:28 — REGNUM В турецких СМИ появились сообщения о том, что Анкара с целью сохранения своего военного присутствия в Афганистане направила к руководству движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переговорщиков. И если ранее рассматривалась перспектива полного контроля аэродрома турками под предлогом обеспечения защиты иностранных дипломатов, то теперь они готовы предложить талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помощь в наведении порядка на объекте, погрузившемся в хаос. «В случае, если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запросит техническую поддержку, Турция может оказать помощь в обеспечении безопасности в аэропорту», — рассказал турецкий источник агентству Reuters. Помимо этого, сообщается, что готовится встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдулом Гани Барадаром. Напомним, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступали категорически против сохранения турецкого военного присутствия в Афганистане. Тем не менее турецкие власти рассчитывают, что руководство движения изменит свой настрой после окончательного вывода сил США и их союзников с территории страны.

Реджеп Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению турецких экспертов, Эрдоган может предложить «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признание их режима после появления в Кабуле правительства, что «укрепит позиции движения на международной арене». Кстати, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в настоящее время идет подготовка к получению мандата на случай, если турецкие солдаты останутся в столице Афганистана. В этой связи готовится внеочередное чрезвычайное заседание турецкого парламента. В то же время высокопоставленный чиновник министерства обороны Турции уточняет, что Анкара обсуждает текущую ситуацию в Афганистане с министрами обороны Германии и Великобритании, а также с НАТО и Вашингтоном, которые, по его словам, «выразили готовность к «сотрудничеству и поддержке присутствия Турции в стране». Но выступать только в качестве представителя Североатлантического альянса в Афганистане, когда он там полностью обанкротился, для Эрдогана политически рискованно.

Поэтому он стремится заручиться тыловой поддержкой со стороны Пакистана, пытаясь создать вместе с ним коалицию, чтобы придать ситуации другое измерение. «Эрдоган пристально наблюдает за всеми действиями России, Китая и Ирана по установлению и развитию отношений с режимом «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле и мобилизует все свои ресурсы при поддержке региональных и глобальных союзников с целью противостоять вышеупомянутой тройке, — пишет ливанское издание Al Mayadeen. — Признание Турцией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как легитимной власти может получить абсолютную поддержку как в арабском регионе, так и в Вашингтоне, который не позволит традиционным соперникам заполнить вакуум после своего поражения в Афганистане, и затем и в Ираке». Причем такая политика готовится к реализации, несмотря на договоренность Турции с Россией и Ираном о разрешении сирийского кризиса в рамках астанинского процесса и вытекающего из него Сочинского соглашения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (сс) isafmedia

Остается только гадать, на какие ресурсы рассчитывает Эрдоган, вступая в сложную «большую игру» на афганском направлении. И откуда вдруг появилась смелость у многих турецких экспертов, утверждающих, что «провал США в Афганистане случился исключительно благодаря Турции и Пакистану». При этом они также уверены, что турецко-пакистанский альянс «разрушил каверзные планы Америки в Средиземноморье, Черном море, Каспийском регионе и Индийском океане». В этой связи турецкое издание Haber7 выдвигает свою версию происходивших событий на Ближнем Востоке: «Пуштуны, составляющие большинство в Афганистане, несправедливо удерживались США в стороне от власти в стране, и к управлению было привлечено прозападное меньшинство. США сделали то же самое в Ираке и Сирии, отстранив от власти суннитское большинство и объявив его террористами. США даже в последнее время угрожали включить Пакистан в список стран, финансирующих террористические организации».

Теперь Турция и Пакистан намерены изменить сложившуюся картину. «Для Пакистана это означает возможность во второй раз реализовать «стратегическую глубину», о которой он грезил в Афганистане, — пишет один турецкий эксперт. — Стратегический союз Турции — Пакистана выгнал США из Афганистана, также сможет иметь дело с Китаем и Россией. Индия — база США, так же как Израиль и Армения. Победа в Афганистане после победы в Карабахе усилила наши надежды». Таким образом, Пакистан и Турция, которые всегда исторически тесно сотрудничали, стали еще больше сближать свои позиции. Расчет прост: Китай также стремится в Афганистан, в первую очередь в плане реализации своей глобальной инициативы «Один путь — один пояс». Пекин готов поддержать региональную стабильность, в том числе и в Пакистане, и если учесть соперничество Китая с Индией, то напрашивается вывод, что афганская игра Эрдогана, выступление Пекина на стороне Пакистана могут означать, что у турецкой инициативы в Афганистане есть шансы на успех.

Президент Турции Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

Не случайно турецкие СМИ заявляют, что Эрдоган станет не только первым, кто признает режим «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но попытается посетить Кабул раньше любого другого лидера. Теперь остается только дождаться, как отреагируют на происходящее Москва и Тегеран. Особенно Иран, который исторически всегда рассматривал Афганистан в качестве объекта не только внимания, но и влияния, как и другие соседние государства. Пока же очевидно одно: Афганистан вновь выходит в лидеры среди стран, ввергнутых в мировые конфликты. Обстановка, осложненная и обостренная гуманитарным кризисом, с каждым днем становится в этой стране все более хаотичной и менее предсказуемой.