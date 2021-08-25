Станислав Тарасов, 25 августа 2021, 19:28 — REGNUM В турецких СМИ появились сообщения о том, что Анкара с целью сохранения своего военного присутствия в Афганистане направила к руководству движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переговорщиков. И если ранее рассматривалась перспектива полного контроля аэродрома турками под предлогом обеспечения защиты иностранных дипломатов, то теперь они готовы предложить талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помощь в наведении порядка на объекте, погрузившемся в хаос. «В случае, если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запросит техническую поддержку, Турция может оказать помощь в обеспечении безопасности в аэропорту», — рассказал турецкий источник агентству Reuters. Помимо этого, сообщается, что готовится встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдулом Гани Барадаром. Напомним, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступали категорически против сохранения турецкого военного присутствия в Афганистане. Тем не менее турецкие власти рассчитывают, что руководство движения изменит свой настрой после окончательного вывода сил США и их союзников с территории страны.

Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению турецких экспертов, Эрдоган может предложить «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признание их режима после появления в Кабуле правительства, что «укрепит позиции движения на международной арене». Кстати, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в настоящее время идет подготовка к получению мандата на случай, если турецкие солдаты останутся в столице Афганистана. В этой связи готовится внеочередное чрезвычайное заседание турецкого парламента. В то же время высокопоставленный чиновник министерства обороны Турции уточняет, что Анкара обсуждает текущую ситуацию в Афганистане с министрами обороны Германии и Великобритании, а также с НАТО и Вашингтоном, которые, по его словам, «выразили готовность к «сотрудничеству и поддержке присутствия Турции в стране». Но выступать только в качестве представителя Североатлантического альянса в Афганистане, когда он там полностью обанкротился, для Эрдогана политически рискованно.

Поэтому он стремится заручиться тыловой поддержкой со стороны Пакистана, пытаясь создать вместе с ним коалицию, чтобы придать ситуации другое измерение. «Эрдоган пристально наблюдает за всеми действиями России, Китая и Ирана по установлению и развитию отношений с режимом «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле и мобилизует все свои ресурсы при поддержке региональных и глобальных союзников с целью противостоять вышеупомянутой тройке, — пишет ливанское издание Al Mayadeen. — Признание Турцией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как легитимной власти может получить абсолютную поддержку как в арабском регионе, так и в Вашингтоне, который не позволит традиционным соперникам заполнить вакуум после своего поражения в Афганистане, и затем и в Ираке». Причем такая политика готовится к реализации, несмотря на договоренность Турции с Россией и Ираном о разрешении сирийского кризиса в рамках астанинского процесса и вытекающего из него Сочинского соглашения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
(сс) isafmedia

Остается только гадать, на какие ресурсы рассчитывает Эрдоган, вступая в сложную «большую игру» на афганском направлении. И откуда вдруг появилась смелость у многих турецких экспертов, утверждающих, что «провал США в Афганистане случился исключительно благодаря Турции и Пакистану». При этом они также уверены, что турецко-пакистанский альянс «разрушил каверзные планы Америки в Средиземноморье, Черном море, Каспийском регионе и Индийском океане». В этой связи турецкое издание Haber7 выдвигает свою версию происходивших событий на Ближнем Востоке: «Пуштуны, составляющие большинство в Афганистане, несправедливо удерживались США в стороне от власти в стране, и к управлению было привлечено прозападное меньшинство. США сделали то же самое в Ираке и Сирии, отстранив от власти суннитское большинство и объявив его террористами. США даже в последнее время угрожали включить Пакистан в список стран, финансирующих террористические организации».

Теперь Турция и Пакистан намерены изменить сложившуюся картину. «Для Пакистана это означает возможность во второй раз реализовать «стратегическую глубину», о которой он грезил в Афганистане, — пишет один турецкий эксперт. — Стратегический союз Турции — Пакистана выгнал США из Афганистана, также сможет иметь дело с Китаем и Россией. Индия — база США, так же как Израиль и Армения. Победа в Афганистане после победы в Карабахе усилила наши надежды». Таким образом, Пакистан и Турция, которые всегда исторически тесно сотрудничали, стали еще больше сближать свои позиции. Расчет прост: Китай также стремится в Афганистан, в первую очередь в плане реализации своей глобальной инициативы «Один путь — один пояс». Пекин готов поддержать региональную стабильность, в том числе и в Пакистане, и если учесть соперничество Китая с Индией, то напрашивается вывод, что афганская игра Эрдогана, выступление Пекина на стороне Пакистана могут означать, что у турецкой инициативы в Афганистане есть шансы на успех.

Президент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган
Kremlin.ru

Не случайно турецкие СМИ заявляют, что Эрдоган станет не только первым, кто признает режим «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но попытается посетить Кабул раньше любого другого лидера. Теперь остается только дождаться, как отреагируют на происходящее Москва и Тегеран. Особенно Иран, который исторически всегда рассматривал Афганистан в качестве объекта не только внимания, но и влияния, как и другие соседние государства. Пока же очевидно одно: Афганистан вновь выходит в лидеры среди стран, ввергнутых в мировые конфликты. Обстановка, осложненная и обостренная гуманитарным кризисом, с каждым днем становится в этой стране все более хаотичной и менее предсказуемой.