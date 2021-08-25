Аул Хабез, Карачаево-Черкесия, 25 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии возбуждено дело по факту убийства на свадьбе. В результате бытового конфликта, произошедшего 24 августа 2021 года, был убит один из его участников. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

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«Хабезским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, преступление было совершено вечером 24 августа 2021 года в ауле Икон-Халк Ногайского района. Один из участников конфликта выстрелил в другого, от чего пострадавший получил ранение, не совместимое с жизнью. Он скончался в машине скорой помощи, а стрелок скрылся с места преступления.

«Инцидент произошел накануне в ауле Икон-Халк Ногайского района республики. <…> По подозрению в преступлении правоохранительные органы объявили в розыск двух молодых людей. Одного уже задержали. Второй подозреваемый разыскивается», — уточнил «Интерфакс» место, где было совершено убийство.

Напомним, ранее сообщалось, что убийство произошло в результате конфликта из-за танца с невестой, чему есть подтверждение в виде записанных и выложенных в интернет видео с места события.