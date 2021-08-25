Белград, 25 августа, 2021, 19:35 — ИА Регнум. В Сребренице не было геноцида. Об этом заявил председатель независимой международной комиссии по расследованию страданий всех народов в регионе Сребреницы с 1992 по 1995 год Гидеон Грайф (Израиль) 24 августа во время пресс-конференции в Белграде.

Wikimedia Мемориал памяти жертв геноцида в Сребренице

По словам Грайфа, в независимой комиссии работали 10 международных экспертов, которые действовали независимо, и в течение двух лет, сколько продолжалось расследование, никто не оказывал давления на них.

«После подробного расследования мы пришли в выводу, что в Сребренице не было геноцида как такового. Хотя комиссия не брала во внимание убийства, не связанные со Сребреницей, стало понятно, что несколько тысяч человек, в основном военнопленных, там были убиты жестоким способом, и ответственные за эти преступления должны быть наказаны», — процитировало агентство «Бета» слова Грайфа.

Грайф также отметил, что определение геноцида, которое дал Гаагский трибунал, не выдержит испытание временем. «Для того, чтобы остановить геноцид в будущем, очень важно четко придерживаться определений. Если понятие «геноцид» используется произвольно, как в случае Сребреницы, оно теряет смысл. Обвинения в геноциде в будущем будут появляться в связи с любым конфликтом и, что самое главное, без каких-либо последствий», — подчеркнул Грайф.

Напомним, что после того, как доклад независимой международной комиссии был опубликован, бывший верховный представитель в БиГ Валентин Инцко ввел закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» на территории Боснии и Герцеговины.