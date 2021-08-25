Киев, , 18:36 — REGNUM Крупнейшим врагом Украины является раздор среди граждан и их неспособность быть вместе в решающий момент, заявил экс-президент страны Леонид Кучма.

Леонид Кучма Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Свое мнение он выразил в интервью изданию «Украинская правда», материал опубликован сегодня, 25 августа.

Вместе с тем Кучма выразил уверенность, что на нынешнем историческом этапе общество с этим врагом справится.

«Сегодня нация консолидирована в самых главных вещах, а с внешними врагами разобраться возможно, лишь когда мы вместе», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ни один внешний враг не нанес Украине большего удара, чем сами украинцы, конфликтующие между собой по различным вопросам.