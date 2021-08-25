Харьков, Украина, 25 августа, 2021, 18:31 — ИА Регнум. 25 августа в Харькове на стадионе «Металлист» донецкий «Шахтер» в рамках ответного матча плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Shakhtar.com «Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк) 0:1

Первый матч, проходивший в «Монако» на стадионе «Луи II», завершился минимальным поражением «монегасков» со счетом 1:0. Единственный мяч на 19-й минуте встречи забил 23-летний бразильский центральный полузащитник Педро Виктор.

В параллельных матчах плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА между собой сыграют загребское «Динамо» и «Шериф», «Брондбю» и «Ред Булл Зальцбург».

По итогам матчей 24-го августа в групповой этап турнира вышли «Бенфика», «Янг Бойз» и «Мальме».