Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Дебаркадер «Забава», много лет простоявший на Большой Невке в центре Петербурга в качестве плавучего бара и стриптиз-клуба, наконец изъят из акватории. Для этого потребовались совместные усилия городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и природоохранной прокуратуры.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга Дебаркадер «Забава бар»

Еще в 2012 году, как сообщало ИА REGNUM, владельцам несамоходного судна было предложено самостоятельно в добровольном порядке освободить набережную. Однако владельцами «Забавы» это требование выполнено не было. Последующие попытки удалить сомнительный объект также окончились ничем.

В ходе очередной проверки комитета и прокуратуры было установлено, что судно «Забава» по-прежнему размещено на участке акватории напротив дома 44 лит. А по Петроградской набережной.

В марте 2020 года природоохранная прокуратура предъявила иск в Приморский районный суд, в октябре 2020 года суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Собственника решением суда обязали произвести демонтаж судна и изъять его из водного объекта, не допуская размещения в другой части города. Но собственник опять не исполнил решение суда.

«В мае 2021 года исполнительное производство было возбуждено Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу. В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме», — сообщили 25 августа в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга.