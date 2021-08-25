Милан, Италия, 25 августа, 2021, 18:22 — ИА Регнум. 20-летний форвард «Монако» и национальной сборной Италии по футболу Пьетро Пеллегри 25 августа перешел в «Милан» на правах аренды. В арендном соглашении также предусмотрена опция выкупа футболиста итальянским клубом.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

«Монако» выкупил Пеллегри у «Дженоа» 27 января 2018 года за 20,9 миллиона евро. На данный момент стоимость итальянского форварда составляет 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2020/21 Пьетро Пеллегри принял участие в шестнадцати матчах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Лилля».