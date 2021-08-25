Москва, 25 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Всероссийский конкурс «Учитель года» имеет смысл сделать более зрелищным, заявил 25 августа президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования.

Цитата из кинофильма «Большая перемена» Преподаватели

Владимир Путин «Я уже упоминал какой-то там «Форт Боярд»: хорошо бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят».

Глава государства пояснил, что учителей «не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам», но можно разработать аналогичные программы по разным образовательным направлениям и дисциплинам — так, «что это будет как детектив смотреться».

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Если это будет сделано творчески и на современном уровне, конкурс станет зрелищным. Президент добавил, что в России необходимо продолжать работу по наращиванию информационного сопровождения конкурсов учителей.