Лондон, 25 августа, 2021, 18:06 — ИА Регнум. 25 августа 28-летний таранный форвард «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии по футболу Харри Кейн заявил, что не намерен уходить из лондонской команды в текущее летнее трансферное окно.

Кирилл Венедиктов Харри Кейн

В прошедшем сезоне Харри Кейн принял участие в 35-ти матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 14-ю результативными передачами. В составе сборной Англии на Чемпионате Европы 2020 Кейн забил четыре гола в семи матчах.

Соглашение воспитанника лондонского «Тоттенхэма» со «шпорами» рассчитано еще на три сезона до конца сезона 2023/24. Авторитетный портал transfermarkt оценивает английского форварда в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Харри Кейна хочет подписать «Манчестер Сити».