Ханты-Мансийск, 25 августа, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Спортсменка из Югры Анастасия Гонтарь завоевала золотую медаль на XVI Параолимпийских играх в Токио в плавании. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба Центра адаптивного спорта Югры Анастасия Гонтарь

На дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10 Анастасия Гонтарь показала результате 27,38 секунды. Спортсменке не хватило сотой доли секунды до нового мирового рекорда.

Отметим, что на Параолимпиаде в Токио выступают четыре спортсмена из Ханты-Мансийского автономного округа: легкоатлеты Дмитрий Душкин и Олеся Байсарина, пловчиха Анастасия Гонтарь и дзюдоистка Ольга Позднышева.