Казань, 25 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Жители Татарии еженедельно, попадая на уловки мошенников, теряют 10−15 млн рублей. Как заявила 25 августа врио заместителя начальника ГСУ МВД по РТ Марина Шнитенкова, с начала этого года жители республики перечислили преступникам свыше 500 млн рублей.

50.мвд.рф Мошенничество

По числу случаев дистанционных мошенничеств Татария занимает четвертое место в России. Впереди Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край.

В 2019 году число случаев дистанционных мошенничеств в Татарии среди всех зарегистрированных преступлений в республике составляло 16%, в 2020 году их доля выросла до 23%, в текущем году они составляют уже четверть от всех преступлений, пояснила спикер.

По количеству направленных в суд уголовных дел и задержанных мошенников Татария занимает первое место в Поволжье и седьмое — в стране, добавила Шнитенкова. Самыми распространенными способами обмана являются звонки от якобы сотрудников банков и мошенничество на различных интернет-площадках.

В последнее время изменился и социальный портрет потерпевших. если раньше на уловки злоумышленников попадались жители старше 65 лет, то сейчас от действий мошенников все чаще страдают люди в возрасте от 30 до 49 лет, имеющие постоянный доход. По словам спикера, преступники это учитывают и «работают» с кредитоспособными жертвами.

ИА REGNUM напоминает, у 76-летней жительницы Казани под предлогом снятия порчи похитили 200 тыс. рублей.

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