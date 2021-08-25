Нью-Дели, 25 августа, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-21 из состава ВВС Индии разбился на территории штата Раджастхан, сообщает 25 августа информагентство ANI.

Indianairforce.nic.in Миг 21 ВВС Индии

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла недалеко от индийского города Бармер.

Катастрофа произошла во время тренировочного полёта. Лётчик, управлявший истребителем, смог катапультироваться и остался жив.

Причины и подробности происшествия выясняются.