Магнитогорск, Челябинская область, 25 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области завершено следствие по уголовному делу против женщины, которая убила свою семимесячную дочь. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

Преступление было совершено вечером 4 декабря 2020 года. Гражданка была пьяной и ударила девочку об косяк дверного проёма. В больнице ребёнок скончался.

По словам гражданки, дочь мешала ей плачем. Уголовное дело передано в суд.