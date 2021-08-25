Москва, , 17:49 — REGNUM Россия поставила в одну из африканских стран боевые машины поддержки танков «Терминатор». Об этом сообщил 25 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Если без подробностей, мы осуществили поставки этих машин в одну из африканских стран, а до этого поставили нашим друзьям из Казахстана», — сказал он журналистам в ходе форума «Армия-2021».

Шугаев отметил, что машины «Терминатор» — это «высокозащищённая весьма манёвренная техника, имеющая достаточно мощные вооружения, приборы управления огнём», которая «пользуется заслуженным интересом».