Красногорск, 25 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Подмосковье запустят специальное приложение, через которое можно будет отследить движение автобусов на территории региона. Об этом 25 августа сообщил РИАМО генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Автобус

Также в нём можно будет узнать расписание автобусов, отметил Смирнов.

«Планируется запуск мобильного приложения, синхронизированного с нашим официальным сайтом и навигационными системами компании. Оно появится в App Store и Google Play», — сказал Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году в России ожидается появление водородных автобусов.