Екатеринбург, 25 августа, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге признали невменяемым 25-летнего переводчика, который напал на двух девушек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Дарья Драй ИА REGNUM «Психо»

Молодой человек в ходе нападения отрезал одной из пострадавших пальцы. В рамках расследования была проведена экспертиза, выявившая, что гражданин страдает тяжёлым хроническим психическим расстройством.

По версии психиатров, нападавший «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». Расследование дела по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тюмени задержали подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы.