Пенза, 25 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Пензенской области 25 августа подвели итоги дистанционного этапа отбора в рамках кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей».

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Мельниченко

Стартовал проект 23 июня. Сначала оценивали эссе конкурсантов, а затем был этап заочного тестирования. Врио губернатора области Олег Мельниченко высоко оценил работу экспертной группы проекта и отметил, что приглашение в финал получили 222 участника. Порядка 71% составляют участники в возрасте до 40 лет.

«Основные отрасли, где люди себя проявляли — это образование, местное самоуправление, информационные технологии, машиностроение. Всего у нас в финале представители 45-ти различных сфер деятельности. Мне кажется, это достаточно интересный и серьёзный потенциал, который мы получим в качестве кадрового резерва», — добавил Мельниченко.

По половому признаку костяк финалистов составляют мужчины (68%), 32% — женщины. 63% конкурсантов проживают в Пензенской области. За победу также поборются представители Мордовии, Москвы и Московской области.

С 6 по 9 сентября пройдет очный этап, в котором предусмотрены повторное тестирование и работа в группах.

ИА REGNUM напоминает, кадровый проект «Пензенская область — регион возможностей» реализуется впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Пензенской области. Организатором выступает правительство Пензенской области при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

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