Новосибирск, 25 августа, 2021, 17:43 — ИА Регнум. На сегодня к новому учебному году признаны готовыми все образовательные учреждения Сибирского федерального округа, за исключением одной школы в Омской области. По оценке специалистов, 1сентября за парты сядут более 2 миллионов детей, в том числе 240 тысяч первоклассников. Такие данные были приведены на совещании, которое провёл заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибири Вадим Головко.

Krd.ru Школа

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По официальным данным, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, 2021−2022 учебный год начнётся в очном формате.

Отметим, что на ремонт учебных заведений, обеспечение на их территории противопожарной и антитеррористической безопасности, на устранение замечаний контрольно-надзорных органов из бюджетов всех уровней было выделено шесть миллиардов рублей.

На Алтае, в Туве, Хакасии, Иркутской, Кемеровской и Омской областях первого сентября откроют двери девять новых школ, построенных в рамках национальных проектов «Образование» и «Жильё и городская среда». В Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях после капительного ремонта возобновят работу 28 школ.

При этом сохраняется проблема использования ветхого и аварийного школьного фонда. Износ некоторых зданий образовательных учреждений составляет более 60%. На сегодняшний день в округе требуется капитальный ремонт более 270 школ.