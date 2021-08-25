Вашингтон, 25 августа, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Недавно прославившаяся на всю Америку певица Оливия Родриго поблагодарила двух участников группы Paramore, которые, оказывается, помогли ей написать хит Good 4 U. Об этом 25 августа сообщает BBC.

George Hodan Неизвестный писатель

Певица Хейли Уильямс и бывший гитарист Джош Фарро теперь указаны как соавторы песни, которая летом пять недель возглавляла британские чарты.

Поклонники и раньше отмечали сходство между Good 4 U и песней Misery Business, выпущенной группой Paramore в 2007 году. Остается неясным, когда именно Paramore были добавлены в качестве соавторов трека, ведь они не были указаны, когда Good 4 U впервые выпустили в мае.