Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Полиция Петербурга задержала мужчину, который заказал услугу курьерской доставки, чтобы доставить из одного места в другое боевую гранату Ф-1, известную как «лимонка». Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте боеприпасов. Полицейские устанавливают личность получателя посылки.

MoserB Граната Ф-1

В полицию вечером 23 августа обратился курьер, у которого посылка, которую он принял на Васильевском острове, вызвала подозрение, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Заказ на доставку был оформлен через мобильное приложение, местом назначения пакета значился дом на проспекте Стачек.

На переднем пассажирском сиденье автомобиля курьера прибывшие по сообщению курьера полицейские изъяли пакет с предметом, похожим на гранату. В ходе экспертизы опасения подтвердились — это боевой ручной боеприпас пехотинца.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Василеостровского и Адмиралтейского районов в тот же день задержали заказчика доставки. Им оказался 36-летний петербуржец», — отметили в Главке МВД.

В отношении него возбуждено уголовное дело. В его рамках предстоит установить несостоявшегося получателя незаконной посылки.