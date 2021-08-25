Кемерово, 25 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Из 85 субъектов Российской Федерации только в шести численность сельского населения превышает численность городского. Это Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Алтай, а также Карачаево-Черкесия и Чечня. В Кемеровской области на шесть горожан приходится один сельский житель, сообщил Кемеровостат.

Сельские жители

«На начало 2021 года численность сельского населения Кузбасса составила 366 997 человек (13,9% в общей численности населения), а количество сельских населённых пунктов — 1065. В Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Юргинском муниципальных округах, а также в Беловском и Новокузнецком муниципальных районах проживает только сельское население», — уточнил региональный орган статистики.

По итогам 2020 года в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан в сельской местности выращено 389,4 тыс. центнеров картофеля, 310 тыс. центнеров овощей открытого и закрытого грунта, 806 центнеров бахчевых культур, 108 центнеров одсолнечника на зерно.