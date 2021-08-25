Минск, , 17:34 — REGNUM Председатель Верховного Совета Белоруссии с 1991 по 1994 гг. Станислав Шушкевич обвинил президента республики Александра Лукашенко в том, что он разваливает страну, назвал его правление «мерзопакостным» в интервью «Газете».

Леонид Кравчук (слева), Станислав Шушкевич (в центре) и Борис Ельцин (второй справа) после подписания Соглашения о создании СНГ Yuriy Ivanov

Шушкевич, который в 1991 году поставил свою подпись по Беловежскими соглашениями, заявил, что сначала «всё развивалось как надо, пока власть не захватила КГБ-шная олигарховская хунта» и стало в итоге «хуже, чем в бывшем Советском Союзе».

По словам Шушкевича, Лукашенко превратил белорусов в «плененную нацию». Заявив, что у президента две группы поддержки — «бандиты», которые «утверждают, что нет более святого, чем Лукашенко», и силовики, бывший белорусский руководитель добавил:

«Он (Лукашенко — прим. ИА REGNUM) отучает пропагандой граждан от ценностей. <…> Многие уезжают, ходят слухи, что у нас население составляет уже менее девяти миллионов».

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