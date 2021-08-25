Калуга, 25 августа, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В Калужской области с 10 по 23 сентября 2021 года пройдет всероссийский экологический марафон «Переработка» — под девизом «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Об этом 25 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете акции.

Admoblkaluga.ru В Калужской области с 10 по 23 сентября пройдет всероссийский экологический марафон «Переработка»

Марафон направлен на формирование ответственного потребления и стимулирование развития «зеленого предпринимательства» для сохранения природы. Это соответствует целям регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

Для того, чтобы принять участие в экологическом марафоне «Переработка», необходимо подать заявку на сайте «сдай-бумагу.рф» и собрать более 300 кг макулатуры. Участников ждут грамоты и денежные премии, а победителей акции — ценные призы.