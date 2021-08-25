Саутгемптон, Великобритания, 25 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. 24-летний бразильский центральный защитник «Торино» Лянко Войнович продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге. 25 августа «Саутгемптон» объявил о переходе футболиста. Сумма трансфера составила 7,5 миллиона евро.

Southamptonfc.com «Саутгемптон» — «Арсенал» 0:2

Соглашение Войновича с «Саутгемптоном» рассчитано до конца сезона 2024/25. На данный момент стоимость бразильского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лянко Войнович принял участие в 23-х турах итальянской Серии А, в которых отметился одной результативной передачей.

Войнович переехал в Европу 1 июля 2017 года. «Торино» за 7 миллионов евро выкупил у «Сан-Паулу» контракт бразильского защитника.