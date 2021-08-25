Москва, 25 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Летом 2021 года в детских лагерях отдохнули свыше 4,5 млн несовершеннолетних. Такие цифры 25 августа привел министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.

40.mchs.gov.ru В детском оздоровительном лагере

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Эта цифра оказалась на 1,2 млн детей больше, чем в 2020 году, отметил глава Минпросвещения РФ.

«Несмотря на все трудности, вызванные пандемией, была обеспечена работа детских лагерей и оздоровительных центров по всей стране, разумеется, с соблюдением санитарно-профилактических мер», — подчеркнул Кравцов.