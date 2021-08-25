Самара, 25 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. 25 августа самарские «Крылья Советов» объявили о переходе 26-летнего нидерландского флангового защитника Гленна Бейла из «Эммена». Сумма трансфера составила 200 тысяч евро. Контракт подписан на три сезона до середины 2024 года.

Kc-camapa.ru «Крылья Советов» (Самара)

В прошедшем сезоне Гленн Бейл принял участие в 31-м матче нидерландской Эредивизи, в котором отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает воспитанника «Гронингена» в 1 миллион евро.

В ближайшем матче «Крылья Советов» сыграют с «Уфой». Матч пройдет 26 августа в Уфе на стадионе «BetBoom Арена».