Черкесск, 25 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии произошло убийство во время свадебного торжества. Убит один из гостей. По данным РЕН ТВ, конфликт между гостями произошел из-за танца с невестой. В результате стрельбы был ранен один из гостей.

Стрельба

Пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки, однако спасти его врачам не удалось, он скончался в больнице. В настоящее время разыскиваются подозреваемые в участии в смертельном конфликте, которые могут передвигаться на автомобиле Porsche Cayenne. По данным телеканала, один из них ранее был судим.

Стоит отметить, что на официальных сайтах правоохранительных органов информации о совершенном убийстве пока нет.

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