Новосибирск, 25 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Новосибирске потребительские цены на бензин продолжают увеличиваться восьмую неделю подряд. Цена на автомобильный бензин марки АИ-92 за неделю с 17 по 23 августа 2021 года выросла на 90 копеек (+2%), АИ-95 — на 85 копеек (+1,8%), АИ-98 — на 83 копейки (+1,5%). Цена на дизельное топливо снизилась на 2 копейки. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«На автозаправках города бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,30 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,45 до 50,20 руб., марки АИ-98 — от 51,30 до 59,50 руб., дизельное топливо — от 51,95 до 53,55 руб. за 1 литр», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 года цены на автомобильныйбензин и дизельное топливо оставались без изменения.