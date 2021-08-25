Казань, 25 августа, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В микрорайоне Замелекесье города Набережные Челны открыли новую гимназию на 1124 учащихся. Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось 25 августа. На открытие учебного учреждения приехал глава Татарии Рустам Минниханов.

Mert.tatarstan.ru Набережные Челны

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В школе оборудованы библиотека, спортзал, бассейн с двумя чашами, столовая и актовый зал. На входе в гимназию появилась система доступа. У дверей установлен пункт досмотра. При помощи именных карточек осуществляется пропускной режим. Также учреждение оборудовали системой голосового оповещения, благодаря которому по громкой связи можно передавать объявления по всей гимназии. Школьнику будут обучаться в одну смену.

Глава республики отметил, что объект отвечает самым современным стандартам и поблагодарил строителей за качественную и оперативную работу.

Затем Рустам Минниханов принял участие в открытие нового детского сада «Лучики», построенного по нацпроекту «Демография». Дошкольное учреждение расчитано на 220 мест. Уже сформированы 12 групп. Дети будут посещать как руские, так и татарские группы, в дальнейшем планируют открыть группу с английской языковой средой и развивать полилингвальную модель образования.

ИА REGNUM ранее сообщало, в селе Актаныш 20 августа открыли новую полилингвальную гимназию-интернат «Адымнар» на 462 ученика.

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