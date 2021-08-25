Москва, 25 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Практически все российские дети дошкольного возраста посещают ясли и детские сады. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

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«Сегодня 96% детей страны в возрасте до трех лет и 99% в возрасте от трех до семи лет посещают детские сады и ясли», — сказал глава Минпросвещения.

Также он пообещал обеспечить полный охват детей дошкольным образованием в России к 2024 году.