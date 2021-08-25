Москва, 25 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Россия до конца 2022 года поставит Казахстану еще четыре истребителя Су-30СМ, после чего их общее количество в ВВС этой страны достигнет 24 единиц, сообщил 25 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-30СМ

Об этом он рассказал журналистам в ходе военно-технического форума «Армия-2021».

По его словам, по ранее заключенному контракту Казахстан уже получил 20 таких боевых самолётов.

«Су-30СМ в Казахстан… У нас там 20 самолетов поставлено, продолжаем реализацию контракта на поставку до конца 2022 года партии из четырёх истребителей. Все, мне кажется, движется по тому контракту, который у нас на эту тему существует. Пока не вижу никаких подводных камней», — сказал Шугаев.

Справка ИА REGNUM: двухместный истребитель Су-30СМ является многофункциональным истребителем, относящимся по своим характеристикам к поколению 4++. Этот боевой самолёт предназначен для борьбы с воздушными, наземными и надводными целями.