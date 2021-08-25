Каракас, 25 августа, 2021, 18:20 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 человек погибли в результате оползней в западном штате Мерида в Венесуэле, сообщает 25 августа BBC.

Гюстав Доре. Потоп. 1885

Улицы были заполнены водой после проливных дождей, обрушившихся на район в Андах.

Большинство смертельных случаев произошло в городе Товар, где река Мокотиес вышла из берегов после многочасового ливня.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за дождей многие дома в венесуэльском штате Мерид оказались обесточенными, без телефонной связи.

Также подъём уровня воды после ливней фиксируется ещё в шести штатах. Последствия ливней ощущаются и в Каракасе.