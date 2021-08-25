Москва, 25 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Из расписания российских школ в обозримом будущем должна исчезнуть третья смена. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.

В школе

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Реализовать эту задачу планируется к 2025 году, отметил глава Минпросвещения РФ.

«В этом учебному году свои двери откроют 130 новых школ, а к 2025 году будет построено еще 1300 школ. Это позволит нам полностью ликвидировать третью смену и не допустить роста второй», — сказал Кравцов.